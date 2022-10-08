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الأسير زكريا الزبيدي يخوض إضرابًا عن الطعام تضامنا مع الأسرى الإداريين

السبت 08 أكتوبر 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير زكريا الزبيدي يخوض إضرابًا عن الطعام تضامنا مع الأسرى الإداريين



رام الله/سما/

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، على أن الأسير زكريا الزبيدي يخوض إضراباً عن الطعام لمدة خمسة أيام.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إن ذلك يأتي مساندة للأسرى الإداريين، الذين يدخلون اليوم إضرابهم لليوم الرابع عشر، احتجاجا على اعتقالهم الإداري.

وأضافت أنها استلمت رسالة من ذوي الأسير "الزبيدي"، قال فيها إنه أعلن إضرابه عن الطعام لمدة 5 أيام تضامنا مع الأسرى الإداريين، منوهة إلى أن الزبيدي يمر بوضع اعتقالي عنصري، وتمارس بحقه كل أشكال الحقد والتنكيل، خاصة بعد إعادة اعتقاله مع مجموعة عملية نفق الحرية.


يشار إلى أن الزبيدي هو أحد الأسرى الستة التي تمكنوا من انتزاع حريتهم عبر نفق سجن "جلبوع" خلال شهر أيلول/سبتمبر الماضي، وأُعيد اعتقاله على يد جيش الاحتلال بتاريخ 11 أيلول/سبتمبر من العام الماضي هو ورفيقه الأسير محمد العارضة، قرب قرية أم الغنم في الجليل الأسفل.

وصدر بحق الأسير زكريا الزبيدي حكمًا بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات.

#زكريا الزبيدي

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