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عكا: وفاة شاب متأثرًا بجراحه جراء انفجار سيارة قبل أسبوعين

السبت 08 أكتوبر 2022 03:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
عكا: وفاة شاب متأثرًا بجراحه جراء انفجار سيارة قبل أسبوعين



عكا/سما/

توفي الشاب أمير سميح سعدي (26 عاما) من مدينة عكا، صباح اليوم السبت، متأثرا بجراحه جراء انفجار سيارة خصوصية في أحد شوارع المدينة، قبل أسبوعين.

وأعلن عن ذلك، مستشفى الجليل الغربي في نهريا، بعد تعثر محاولات إنقاذ حياته خلال أسبوعين.

وحسب الاشتباه، فإن السيارة انفجرت على شارع "شالوم هجليل" إثر عبوة ناسفة.

وكانت قد قدمت طواقم طبية من "نجمة داود الحمراء"، العلاجات الأولية للمتوفي إذ كان قد عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات انفجار السيارة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

#عكا #أمير سعدي #انفجار سيارة

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