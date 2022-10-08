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إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس

السبت 08 أكتوبر 2022 03:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات واعتقالات خلال قمع الاحتلال فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي في القدس



القدس المحتلة/سما/

 أصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، برضوض مختلفة واعتقل آخرون، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي فعالية لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بأعداد كبيرة ساحة باب العامود في مدينة القدس المحتلة، بالتزامن مع تنظيم فعالية إحياء لذكرى المولد النبوي الشريف، واعتدت على المجتمعين لمشاهدة عروض فرق كشافة كانت تجوب شوارع القدس، واعتقلت عددًا من الشبان المتواجدين في المنطقة وأصابت آخرين، كما اعتدت على الأهالي في منطقة باب الساهرة.

وأحيا أبناء مدينة القدس وزوارها ذكرى المولد النبوي الشريف، حيث جابت الكشافة شوارع وأزقة البلدة القديمة، وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال في المدينة.

وانطلقت المسيرة الكشفية من شارع الزهراء، مروراً بشارعي صلاح الدين والسلطان سليمان وصولا لباب العامود، وانتهت في ساحات المسجد الأقصى المبارك.

ووزع تجار البلدة القديمة الحلوى على المشاركين في المسيرة التي تخللتها مدائح نبوية من فرق مقدسية.

وشهدت أسواق البلدة القديمة انتعاشا تجاريا بالتزامن مع ذكرى المولد النبوي، وتوافد الآلاف من أبناء شعبنا للصلاة في المسجد الأقصى المبارك وإحياء تلك الذكرى في باحاته.

كما احتفلت دائرة أوقاف القدس الاسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف في المصلى القبلي مع الاناشيد الدينية وقصص دينية عن رسولنا الكريم والسيرة النبوية.

#اصابات #اعتقالات #المولد النبوي #القدس المحتلة

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