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الرئيس يكرّم رئيس بلدية "باترسون" الأميركية

السبت 08 أكتوبر 2022 03:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس يكرّم رئيس بلدية "باترسون" الأميركية



رام الله/سما/

 استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس بلدية مدينة "باترسون" بولاية نيوجيرسي الأميركية أندريه صايغ، والوفد المرافق له من أبناء الجالية الفلسطينية، بحضور رئيس بلدية رام الله عيسى قسيس، وعدد من أعضاء المجلس البلدي.

وكرّم سيادته، رئيس بلدية باترسون الأميركية أندريه صايغ، تقديرا لالتزامه في دعم ومناصرة القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

كما قلّد سيادته، ابن الجالية الفلسطينية باسم حشمة وسام الاستحقاق والتميز، تقديرا لإسهاماته الخيرية ودعمه المتميز للعديد من المؤسسات والمشروعات، خدمة لأبناء وطنه فلسطين على طريق الحرية والاستقلال.

وأشاد الرئيس، بالدور الكبير والهام الذي يقوم به أبناء الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية لإيصال الرواية الفلسطينية للمجتمع الأميركي، والتأثير عليه إيجابيا لصالح القضية الفلسطينية.

#الرئيس عباس #رئيس بلدية باترسون الاميركية

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