  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يمنع المشاركين في مهرجان "يوم التراث" من الوصول إلى مسافر يطا

السبت 08 أكتوبر 2022 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يمنع المشاركين في مهرجان "يوم التراث" من الوصول إلى مسافر يطا



الخليل/سما/

 منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، المشاركين من الوصول إلى مهرجان "يوم التراث" الفلسطيني، في خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل.

وأوضح منسق اللجان الشعبية والوطنية لمقاومة الجدار والاستيطان جنوب الخليل راتب الجبور لـ"وفا"، ان قوات الاحتلال أغلقت كافة المداخل المؤدية الى مسافر يطا، وأعلنت المنطقة عسكرية مغلقة، وحالت دون وصول المشاركين إلى المهرجان.

وأشار الجبور إلى أن قوات الاحتلال احتجزت المشاركين في المهرجان، الذي نظم برعاية حركة "فتح"/ إقليم يطا، وضواحيها، ووزارة الثقافة، بمشاركة مركز "نرسان" الثقافي، ولجنة الدفاع عن مسافر يطا، لدعم واسناد الأهالي في مسافر يطا، الذين يتعرضون لخطر التهجير القسري.

ويتضمن المهرجان عرضا للمنتوجات والأدوات التراثية، وعرض تذوق للمأكولات الشعبية الفلسطينية، بالإضافة الى محاضرات وندوات أدبية ووطنية وثقافية، وأمسيات شعرية، وفقرات فنية شعبية.

#الاحتلال #يطا

الأكثر قراءة اليوم

إعلام إسرائيلي: نصر الله انتصر والجيش يواصل الإرتعاد من حزب الله

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

الاحتلال يقرر تعويض عائلة الشهيد المسن عمر أسعد بنص مليون شيكل

سيناريو نكبة 2023.. هآرتس: هكذا سيتم طرد 200 ألف من عرب إسرائيل خلال يومين

يديعوت: إسرائيل قد تفتح عينيها على "مفاجأة" من الفلسطينيين خلال أكتوبر 2022

البردويل: هذا ما تريده حركة حماس من حوارات المصالحة في الجزائر

مفوض شرطة الاحتلال يحذر من تفجر الأوضاع بسبب "روتمان"

الأخبار الرئيسية

photo_2022-10-08_13-09-02

تشييع جثماني الشهيدين مهدي لدادوة وعادل داوود في رام الله وقلقيلية

فيليب لازاريني : بعض المساهمات لأونروا انخفضت بعد اتفاقيات "أبراهام"

نصر

الإعلام العبري: لم يُولد مسؤول غربي أو إسرائيلي قادر على دخول رأس نصر الله وتحليل ما يُخطط له..

شهيدان و 11 إصابة برصاص الاحتلال خلال اقتحامه جنين

2bbdfa2df38902329e8d953b789f8432

وفود الفصائل تبدأ اليوم بالتوجه إلى الجزائر للمشاركة في الحوار الوطني للمصالحة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية