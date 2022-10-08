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الأسير يعقوب قادري من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال

السبت 08 أكتوبر 2022 03:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير يعقوب قادري من جنين يدخل عامه الـ20 في سجون الاحتلال



جنين/سما/

دخل الأسير يعقوب محمود أحمد قادري  (48 عاما) من قرية بئر الباشا جنوب محافظة جنين، اليوم السبت، عامه الـ20 على التوالي في سجون الاحتلال.

وذكر مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور لمراسلنا، أن الأسير غوادرة معتقل منذ عام 2003 وأصدرت محكمة الاحتلال بحقه حكما بالسجن المؤبد (مرتين)، و35 عاما، بالإضافة إلى السجن 5 سنوات إضافية وغرامة مالية، بعد انتزاعه الحرية مع رفاقه الخمسة: زكريا الزبيدي، ومحمد العارضة، ومحمود العارضة، ومناضل نفيعات، وأيهم كممجي، من سجن "جلبوع" في الخامس من أيلول/ سبتمبر عام 2021، وأعيد اعتقالهم.

من الجدير ذكره، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير قادري أول مرة وهو قاصر، حيث كان يبلغ من العمر 15 عاما، وجرى اعتقاله بعدها عدة مرات كان آخرها عام 2003، وتم اقتياده بعدها لمركز تحقيق "الجلمة"، وخضع لاستجواب قاس استمر لمدة 4 أشهر، وصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عاما

#يعقوب قادري #جنين

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