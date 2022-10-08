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الاحتلال يعتقل شابا ووالديه وطالبا جامعيا من رام الله

السبت 08 أكتوبر 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا ووالديه وطالبا جامعيا من رام الله



رام الله/سما/

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، شابا ووالديه وفتى من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد محمد صالح شريتح ووالديه، بعد أن داهمت منزل العائلة في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالب الجامعي أيهم عيسى علي رومانين (19 عاما)، قرب جدار الفصل العنصري غرب رام الله، بعد تغيبه يوما كاملا عن عائلته، وابلاغهم بعد ذلك عن اعتقاله، وهو من سكان بلدة العوجا شمال مدينة أريحا، ومقيم في بيتونيا.

وأشارت إلى قوات الاحتلال احتجزت الفتى حسام محمد حرب أبو عيشة (16 عاما) لساعات، بعد أن داهمت منزل ذويه في قرية دير قديس غربا، وقامت باستجوابه، قبل الافراج عنه.

#الاحتلال #رام الله #اعتقال

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