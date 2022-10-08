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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

السبت 08 أكتوبر 2022 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

 أبرزت عناوين الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى، ارتقاء الشهيدين الطفل عادل داود (14 عاما) من قلقيلية، والفتى مهدي لدادوة (17 عاما)، من المزرعة الغربية برصاص قوات الاحتلال، وإصابة العشرات في عدة محافظات بالضفة.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

-الاحتلال يواصل جرائمه.. شهيدان من المزرعة الغربية وقلقيلية وعشرات الإصابات في الضفة

-الرئاسة تدين جريمتي الاحتلال في قلقيلية والمزرعة الغربية

-الرئيس يترأس اجتماعا للجنة المتابعة: تأكيد على اتخاذ الخطوات العملية لانضمام دولة فلسطين للمنظمات الدولية

-اشتية يعزي باستشهاد لدادوة وداوود

-هيئة العمل المشترك في لبنان: البديل عن الهجرة يكون بتحسين معيشة أبناء شعبنا

-حملة تطالب بإلغاء الحجوزات عبر موقع «Booking» لسياساته العنصرية في الضفة الغربية

-استطلاع: معسكر نتنياهو سيحصل على 61 مقعدا بالكنيست

-"التجييش" الانتخابي في إسرائيل يعلق مفاوضات الترسيم مع لبنان

-فلسطين تحصد جائزة الدولة الذهبية في مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة

"الأيام":
-شهيدان في المزرعة الغربية وقلقيلية وإصابة العشرات في محافظات عدة

-الرئيس يترأس اجتماعاً للجنة المتابعة

-وفود الفصائل تتوجه إلى الجزائر للمشاركة في جلسات الحوار الوطني

-تعرض قوة إسرائيلية لإطلاق نار قرب قرية صرة وإصابات بالاختناق خلال مواجهات في البلدة

-الاحتلال يعرض تعويضاً مقابل إغلاق ملف الشهيد عمر أسعد

-مفوض شرطة الاحتلال يحذر من تفجر الأوضاع بسبب المتطرف "روتمان"

-الاحتلال يعلن مواعيد فرض الإغلاق نقابية الشامل بسبب الأعياد اليهودية

-نقابة الأطباء تشرع غدا بإجراءات نقابية واسعة لتحقيق سلسلة مطالب

"القدس":
-استشهاد طفل وفتى وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال في الضفة

-"أبو مازن" يترأس اجتماعا لـ "المتابعة" لاستكمال تنفيذ قرارات "المركزي"

-الفصائل تبدأ بالتوجه للجزائر للمشاركة في حوار المصالحة

-اعتداءات ضد المزارعين في القدس ونابلس والخليل

-الآلاف أدوا صلاتي الفجر العظيم والجمعة في الأقصى

#الصحف الفلسطينية

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