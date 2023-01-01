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الالاف يشيعون جثمان الشهيد الفتى مهدي لدادوة في المزرعة الغربية

السبت 08 أكتوبر 2022 01:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
الالاف يشيعون جثمان الشهيد الفتى مهدي لدادوة في المزرعة الغربية



رام الله / سما /

 شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم السبت، جثمان الشهيد الفتى مهدي لدادوة (17 عاما)، الذي ارتقى متأثرًا بجروح أُصيب بها، مساء أمس الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال، في قرية المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى الاستشاري، إلى منزل ذوي الشهيد لدادوة لإلقاء نظرة الوداع عليه، ومنه إلى مسجد القرية، حيث أدى المشيعون صلاة الجنازة عليه.

وحمل المشيعون جثمان الشهيد الفتى لدادوة على الأكتاف، وجابوا به شوارع القرية، وصولا إلى المقبرة حيث ووري جثمانه الطاهر الثرى، وسط حالة من الحزن والغضب على جرائم الاحتلال التي يرتكبها بحق أبناء شعبنا.

وارتقى الشهيد لدادوة، مساء أمس، خلال المواجهات التي اندلعت في منطقة "عين الحراشة"، عندما حاول أهالي القرية منع المستوطنين من اقتحام منزل المواطن محمد صالح شريتح

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