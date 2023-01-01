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الرئاسة: نطالب امريكا بالضغط على اسرائيل لوقف حربها على شعبنا قبل فوات الأوان

السبت 08 أكتوبر 2022 01:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئاسة: نطالب امريكا بالضغط على اسرائيل لوقف حربها على شعبنا قبل فوات الأوان



رام الله / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن شعبنا الفلسطيني يواجه حربا شاملة لم تتوقف لحظة واحدة، وذلك من خلال استمرار الهجمات الإسرائيلية اليومية، التي أدت إلى استشهاد أربعة مواطنين فلسطينيين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في قلقيلية، ورام الله، وجنين.

وأضاف أبو ردينة، ان حكومة الاحتلال واهمة عندما تعتقد أن ارتقاء العشرات من أبناء شعبنا شهداء، ومئات الجرحى، وتدمير عشرات البيوت، إلى جانب استمرار جرائم عصابات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال، سيجلب الأمن والاستقرار، وعليها ان تعي ان شعبنا الصامد سيبقى متمسكا بحقوقه، وثوابته، مدافعا عن أرضه ومقدساته مهما كان الثمن.

وحذر الناطق باسم الرئاسة مجددا من هذا التمادي الإسرائيلي اليومي، ونذكرهم أن استمرار الاستخفاف بشعبنا وأمنه هو العامل الحاسم لاستكمال تنفيذ قرارات المجلس المركزي، ليس فقط لدى المحكمة الجنائية الدولية، إنما في كل المنابر الدولية، وبلا استثناء، فلم يعد مقبولا استمرار السماح للاحتلال بكسب الوقت لتحقيق أهدافه المتمثلة بتدمير المشروع الوطني الفلسطيني.

وأشار إلى أن استمرار التصعيد بهذا الشكل سيدفع الأمور نحو الانفجار الشامل ونقطة اللاعودة، الأمر الذي ستكون تبعاته مدمرة للجميع.

وأكد أبو ردينة، أن الخطوات العملية لتحويل خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة إلى خطة عمل قد بدأت، وتم وضع آلية عمل واضحة وتحديد الأولويات، للبدء فيها من أجل حماية حقوق شعبنا.

وقال: نطالب الإدارة الاميركية بتنفيذ وعودها بوقف جميع الإجراءات الأحادية الجانب، وأن تمارس ضغوطا جدية على إسرائيل لوقف حربها الشاملة ضد شعبنا الفلسطيني قبل فوات الأوان، خاصة ان الادانات وحدها لم تعد كافية، ولم يعد مقبولا التعامل بمعايير مزدوجة تحت أي ظرف.

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