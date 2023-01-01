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30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام

السبت 08 أكتوبر 2022 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
30 معتقلا إداريا يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام



رام الله / سما /

 يواصل 30 معتقلا إداريا إضرابهم المفتوح عن الطعام، لليوم الرابع عشر على التوالي، رفضا لسياسة الاعتقال الإداري.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه ، إن 900 معتقل في سجن "عوفر" أعادوا وجبات الطعام قبل يومين، اسنادا للمضربين عن الطعام.

وبدأت علامات التعب والإعياء تظهر على المعتقلين المضربين عن الطعام، كما بدأوا يعانون من نقصان الوزن.

وذكر نادي الأسير، أن المعتقلين الإداريين مستمرون في إضرابهم، ولا يوجد أي مؤشرات أو نتائج لأي حوارات مع إدارة سجون الاحتلال.

وأشار إلى أن المعتقلين المضربين ينتظرون رد إدارة سجون الاحتلال على مطالبهم، التي من المتوقع أن تكون بعد انتهاء الأعياد اليهودية، وفي حال كان الرد سلبيا سيدخل أسرى جدد في الإضراب.

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