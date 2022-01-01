إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

غزة/ سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (2-7 أكتوبر 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 8637 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 9803 وافدين.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8523 مواطناً و72 أجنبياً، و42 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 9700 مواطناً، و88 أجنبياً، و15 من فلسطينيي الداخل.