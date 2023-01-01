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طقس فلسطين : أجواء خريفية معتدلة نهارا وباردة ليلا

السبت 08 أكتوبر 2022 07:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : أجواء خريفية معتدلة نهارا وباردة ليلا



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن تكون الأجواء اليوم السبت خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

الأحد: أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وتنبأت الأرصاد بأن تكون الأجواء يوم الإثنين المقبل خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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