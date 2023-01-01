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سفارتنا بالقاهرة تتولى نقل جثماني الفقيدين عبد الله ورأفت طميزي إلى الأردن

السبت 08 أكتوبر 2022 01:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سفارتنا بالقاهرة تتولى نقل جثماني الفقيدين عبد الله ورأفت طميزي إلى الأردن



القاهرة/سما/

أعلن سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية دياب اللوح أنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تولت السفارة بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية إتمام الإجراءات الخاصة بنقل جثماني الفقيدين العقيد عبد الله طميزي والمقدم رأفت طميزي عبر مطار القاهرة الدولي وصولا إلى المملكة الأردنية الهاشمية حيث وافتهما المنية في حادث سير في مصر .

وأوضحت السفارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن جثماني الفقيدين سيصلان إلى مطار الملكة علياء الدولي في المملكة الأردنية الشقيقة في الساعة العاشرة والربع صباح غد السبت عبر خطوط مصر للطيران، ثم يتم نقلهما ليواريا الثرى في الوطن .

وأوعز السفير اللوح لمندوبي السفارة باستلام جثماني الفقيدين، وإنهاء كافة الإجراءات اللوجستية المتعلقة بملابسات الوفاة مع وزارة الصحة المصرية، ثم استصدار الموافقات الأمنية بالتعاون مع الجهات المصرية المختصة لتيسير نقل الجثمانين من مطار القاهرة الدولي إلى أرض الوطن.

#عبد الله الطميزي #رافت الطميزي #الاردن #مصر

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