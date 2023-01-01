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هنية يهاتف النخالة

الجمعة 07 أكتوبر 2022 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يهاتف النخالة



الدوحة/سما/

هاتف إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس،  زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، حيث هنأه بذكرى انطلاقة حركة الجهاد، هذه الذكرى التي تأتي لتجدد روح الجهاد والمقاومة والالتزام والتمسك بالروح النضالية والثوابت والرؤية الموحدة لهذا الصراع الطويل مع العدو الصهيوني.

وأكد رئيس الحركة خلال الاتصال على معاني الأخوة والإسناد الكامل والتعاضد على ذات الطريق حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.

و جرى استعراض آفاق المبادرة الجزائرية، والحرص على إنجاح المبادرة، وأهمية وضرورة استعادة وحدة الشعب الفلسطيني في هذه الظروف الخطيرة التي تشهدها القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية ارتباطا بكل مكونات وأبعاد القضية الفلسطينية

#هنية #زياد النخالة

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