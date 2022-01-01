منتخبنا للناشئين يتلقى خسارته الثالثة في التصفيات الآسيوية

جاكرتا/سما/

تلقى منتخبنا الوطني للناشئين لكرة القدم، اليوم الجمعة، خسارته الثالثة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2023 تحت 17 عاما، بهدفين نظيفين أمام مستضيف المجموعة الثانية من التصفيات منتخب أندونيسيا.

وضغط منتخب اندونيسيا من البداية، ونجح في افتتاح التسجيل في الدقيقة التاسعة بهدف سجله لاعب منتخبنا إبراهيم الفقهاء بالخطأ في مرمى الحارس محمد أبو شقرة. وعزز منتخب جنوب شرق آسيا تقدمه بالهدف الثاني في الدقيقة 50 عن طريق لاعبه حبيل عبد الله اليافي.

وكان منتخبنا قد خسر مباراته الأولى في التصفيات برباعية نظيفة أمام ماليزيا، ومباراته الثانية أمام الإمارات بثلاثة أهداف مقابل أربعة، وتبقى له مباراة أخيرة أمام غوام يوم بعد غد الأحد.

وضمن نفس المجموعة، خسر المنتخب الإماراتي أمام نظيره الماليزي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتتصدر اندونيسيا المجموعة برصيد 9 نقاط، تليها ماليزيا بـ 7 نقاط، ثم الإمارات برصيد 6 نقاط، وفي المركز الرابع غوام بنقطة وحيدة، في حين يتذيل منتخبنا المجموعة بدون نقاط.

وانحصر التنافس في المجموعة الثانية بين منتخبي اندونيسيا وماليزيا اللذان يلتقيان يوم الأحد لتحديد المتأهل إلى النهائيات.

وتضم التصفيات 44 منتخبا تم توزيعها على 10 مجموعات بنظام التجمع، بحيث ضمت 6 مجموعات 4 منتخبات، وضمت 4 مجموعات 5 منتخبات.

ويتأهل إلى النهائيات الآسيوية 2023، صاحب المركز الأول من كل مجموعة، إلى جانب أفضل 5 منتخبات تحصل على المركز الثاني.