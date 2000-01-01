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مستوطنون يهاجمون المزارعين جنوب نابلس خلال قطفهم ثمار الزيتون

الجمعة 07 أكتوبر 2022 06:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يهاجمون المزارعين جنوب نابلس خلال قطفهم ثمار الزيتون



نابلس/سما/

هاجم مستوطنون تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عددا من المزارعين في أراضي قرية عورتا جنوب نابلس، خلال قطفهم ثمار الزيتون.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، إن عددا من المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في أراضي عورتا الشرقية، بحماية جيش الاحتلال، الذي أطلق قنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المزارعين، في محاولة لطردهم من المنطقة.

وأضاف دغلس أن هذه الأراضي محاذية للطريق المغلق منذ العام 2000 ويصل بين عورتا وعقربا، وتمنع قوات الاحتلال المزارعين الاقتراب منها، إلا في أيام محددة، خاصةً في موسم قطف الزيتون.

#الاستيطان #نابلس

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