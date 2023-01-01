"حماس" ترفض نتائج تحقيقات الاحتلال بشأن الطفل ريان سليمان

غزة/سما/

رفضت حركة "حماس"، الجمعة، بشكل قاطع لنتائج لجنة التحقيق التي شكلها جيش الاحتلال حول استشهاد لطفل ريان سليمان.

واعتبر حازم قاسم الناطق باسم "حماس"، في تصريح صحفي له، هذه بأنها "محاولة مفضوحة للتهرّب من المسؤولية عن هذه الجريمة المتعمّدة، التي تكشف الوجه الحقيقي للاحتلال في ممارساته السادية والإرهاب بحقّ شعبنا وأطفاله". وفق نص بيانه.



ودعا قاسم، مؤسسات الأمم المتحدة وكلّ المؤسسات الحقوقية والإنسانية، إلى فضح سلوك الاحتلال في التهرّب من المساءلة القانونية عن جرائمه بحق الأطفال الأبرياء، والعمل على فضح انتهاكاته المتصاعدة ضد أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، والتحرّك بكلّ جدية لوقفها ومحاكمته.