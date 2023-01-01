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الشرطة بغزة: توقيف المطلوب "الأقرع" على خلفية إطلاق النار على قوة للمكافحة

الجمعة 07 أكتوبر 2022 05:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة بغزة: توقيف المطلوب "الأقرع" على خلفية إطلاق النار على قوة للمكافحة



غزة/سما/

أوقفت الشرطة المدعو (قيس جمال الأقرع) 35 عاماً المعروف بـ (مصعب الأقرع)، بعد أن سلّم نفسه لشرطة المحافظة الوسطى مساء اليوم الجمعة، علماً بأنه مطلوب على خلفية مشاركته في إطلاق النار على قوة من شرطة المكافحة أثناء مهمة لها بتاريخ 19 أغسطس الماضي برفقة (وسيم كمال الأقرع)، ما أدى لإصابة اثنين من عناصر القوة في تلك الحادثة، ويعد المذكور من أصحاب العود الجنائي في قضايا الإتجار بالمخدرات.


وقد تمت إحالة المذكور إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.


وأكدت الشرطة أنها تواصل جهودها الحثيثة لملاحقة تجار ومروجي المخدرات؛ في سبيل القضاء على هذه الآفة وتحصين المجتمع من أخطارها

#غزة #الشرطة بغزة #مصعب الاقرع

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