الرجوب يطلع قيادات الحزب الشيوعي الفيتنامي على آخر المستجدات

رام الله/سما/

أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" الفريق جبريل الرجوب عددا من قيادات الحزب الشيوعي الفيتنامي على صورة الأوضاع التي تمر بها القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية التي يمر بها العالم والشرق الأوسط، وفي ظل تصاعد الممارسات الوحشية والقمعية من قبل دولة الاحتلال، مؤكدا تمسك القيادة الفلسطينية بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، رغم الظروف كافة.

جاء ذلك خلال لقاءات منفصلة جمعت الفريق الرجوب، في العاصمة الفيتنامية هانوي، مع مفوض العلاقات الدولية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفيتنامي لي هواي ترونغ، وعضو اللجنة المركزية للجنة العلاقات الدولية نجوين تهي هوانج فان، ورئيسة اتحاد جمعيات الصداقة الفيتنامية نجوين فونج نجا، وبوي كوانغ هوي السكرتير الأول للجنة المركزية لاتحاد شبيبة هو تشي مينه، بحضور سفير دولة فلسطين لدى فيتنام سعدي الطميزي.

وأشاد الفريق الرجوب بعمق علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط البلدين، وبحث مع المسؤولين الفيتناميين آليات تعزيز هذه العلاقات بين الشعبين الفلسطيني والفيتنامي بشكل عام، وحركة "فتح" والحزب الشيوعي الفيتنامي بشكل خاص، مطالبا بضرورة فتح بعثة دبلوماسية فيتنامية في الأراضي الفلسطيني كاستحقاق لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

كما بحث آليات تعزيز العلاقات بين القطاعات والمؤسسات الفلسطينية والفيتنامية كافة، وتحديدا في قطاعات الشباب والمرأة والتعاون الثقافي، بما ينسجم مع الإرث التاريخي للعلاقات بين البلدين.

وأكد أهمية تنظيم الفعاليات لمناسبة الذكرى الخامسة والثلاثين لإقامة العلاقات بين البلدين، التي تصادف العام المقبل.

وأعرب الفريق الرجوب، خلال الزيارة، عن شكر القيادة الفلسطينية لفيتنام، حكومة وشعبا، على مواقفها الداعمة والمؤيدة دوما للنضال الوطني الفلسطيني لإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة وغير القابلة للتصرف، بما في ذلك حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبهم، شدد المسؤولون الفيتناميون، خلال اللقاءات، على الموقف الفيتنامي الثابت تجاه القضية الفلسطينية ووقوفهم إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية، إضافة لضرورة الدفع وتعزيز العلاقات الفيتنامية الفلسطينية، مؤكدين أن فلسطين وفيتنام تشكلان نموذجا نضاليا من أجل التحرر والبناء والتنمية.

ووضع الفريق الرجوب، على هامش الزيارة، إكليلا من الزهور، باسم اللجنة المركزية لحركة "فتح"، على ضريح مؤسس الحزب الشيوعي الفيتنامي هو تشي مينه، إضافة لزيارة متحف التاريخ العسكري الفيتنامي في العاصمة هانوي.