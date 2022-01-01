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مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة تقوع

الجمعة 07 أكتوبر 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة تقوع



بيت لحم/سما/

رشق مستوطنون، اليوم الجمعة، مركبات المواطنين بالحجارة في بلدة تقوع، جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد مراسلنا بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، تجمهروا في منطقة خربة الدير وسط البلدة، وقرب المدخل الرئيس لمستوطنة "تقواع"، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة، ما أدى لتضرر عدد منها.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت البوابة الحديدية المقامة على المدخل الشمالي للبلدة، وانتشرت في منطقة خربة الدير، وعلى الشارع الرئيس، بهدف تأمين الحماية للمستوطنين الذي أعلنوا أمس نيتهم تنظيم مسيرة بعد ظهر اليوم في المنطقة.

#الاستيطان #بيت لحم

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