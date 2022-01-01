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أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية

الجمعة 07 أكتوبر 2022 03:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية



القدس المحتلة/سما/

 فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يديعوت احرونوت، ومعاريف، وهآرتس)، الصادرة اليوم الجمعة:

"يديعوت أحرونوت": 

- المعركة على الغاز: إسرائيل تحاول انقاذ الاتفاق وتستعد لمواجهة مع حزب الله 

- الاتفاق، الخلافات وحالة الطوارئ 

- في بيان غير مسبوق.. وزير الأمن أصدر تعليماته للجيش بالاستعداد للتصعيد، رسالة يمكن تفسيرها تهديدا لحزب الله ورافعة للتقدم في المفاوضات ثلاثة أسابيع قبل الانتخابات 

- ناحوم برنع يكتب: امتحان كريش، نتنياهو لوث وبشكل دائم الحديث عن الاتفاق مع لبنان ومنذ الآن ليس الأمر يتعلق بالغاز والمياه الاقتصادية لكن بمؤامرة جنائية هدفها سرقة الانتخابات 

- يوم الأحد قرار المحكمة العليا حول الالتماس لشطب التجمع الديمقراطي... قضاة المحكمة: الأدلة ضد التجمع ضعيفة جدا والالتماس سطحي للغاية 

- احتراق مزرعة في الغور والخسائر 10 ملايين شيقل 

"معاريف": 

- استطلاع للرأي: بإمكان نتنياهو تشكيل حكومة وحصوله على 61 مقعدا بعد هبوط حزب "يش عتيد" بمقعد واحد وكتلة المعسكر الرسمي برئاسة جانتس بمقد وارتفاع حزب بن جبير بمقعد والليكود بمقعد 

- الاتفاق مع لبنان في خطر وجانتس يصدر تعليماته بالاستعداد على الجبهة الشمالية 

- رئيسة المحكمة العليا: الأدلة ضد التجمع ضعيفة لشطبها 

- أحزاب كتلة نتنياهو أقاموا مراكز انتخابات مشتركة 

- تردد الأجهزة الأمنية لإغلاق الضفة في عيد المظلة 

- الأجهزة الأمنية تحاول منع تسرب الأسلحة للضفة 

"هآرتس":

- استعدادات الجيش في الشمال جزء من المفاوضات حول الحدود البحرية 

- بايدن: بايدن لا يمزح وهذه المرة الأولى أن هناك إمكانية لحرب يأجوج ومأجوج (هرمجدون) 

- يوسي فرتر يكتب: نتنياهو قرر حرق الوعي بكذبه الصارخ ولتذهب الدولة إلى الجحيم 

- افتتاحية الصحيفة: لا تنازل عن الاتفاق مع لبنان 

- يسرائيل هرئيل يكتب: الجيش ما زال يرجف من حسن نصر الله

#الصحف الاسرائيلية

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