رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، تأكيد اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلال اجتماع عقدته برئاسة الرئيس محمود عباس، المضي قدما بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني، في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي، ووضع آليات لتنفيذ ما جاء في خطاب الرئيس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما عنونت الصحف، هدم قوات الاحتلال لمنزل جنوب الخليل، وإخطار بهدم آخر بالخضر، وإصابة عدد من المواطنين بالرصاص وبالاختناق خلال مواجهات واقتحامات في عدة مناطق.

وفي يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- "التنفيذية": ماضون قدمًا بتنفيذ قرارات المجلسين المركزي والوطني في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي

- الرئيس يهنئ نظيره المصري بذكرى انتصارات حرب أكتوبر

- إصابات واعتقالات وهدم منزل في الضفة والاحتلال يصعد عدوانه على المدارس والطلبة

- الاحتلال يرفض الإفراج المبكر عن الأسير المريض ناصر أبو حميد

- الأحمد يرحب بجهود القيادة الجزائرية لإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية

- العاهل الأردني وسلطان عمان يؤكدان ضرورة التوصل لحل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين

- "الخارجية": نتابع حادث غرق المركبين قبالة السواحل اليونانية

- اشتية يطالب وفدا من "الخارجية" البريطانية بإلغاء فكرة مراجعة وضع سفارة بلادهم في إسرائيل

- "بتسيلم" تطالب "الجنائية الدولية" بالتدخل لوقف مساعي الاحتلال لتهجير الفلسطينيين من مسافر يطا

الأيام:

- إصابة عشرات المواطنين خلال عمليات اقتحام والمستوطنون يعتدون في الأغوار وسبسطية

- "التنفيذية" تؤكد أهمية إنجاح اجتماع الجزائر للحوار الوطني

- إصابة فتى وتضرر مركبات باعتداءات استيطانية ليلية

- "بتسيلم" تطالب "الجنائية الدولية" بمنع جريمة حرب إسرائيلية في مسافر يطا

- 141 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وإبعاد 5 شبان أدوا صلاة الضحى خلال الاقتحام

- جيش الاحتلال "يبرئ نفسه" من قتل الطفل ريان

- الاحتلال يرد طلبًا للإفراج المبكر عن الأسير أبو حميد

القدس:

- التنفيذية تؤكد أهمية إنجاح اجتماع الجزائر للحوار الوطني ووضع آليات لتنفيذ خطاب الرئيس بالأمم المتحدة

- غانتس يلوح بالحرب ضد لبنان ويوعز للجيش بالاستعداد للتصعيد

- إصابات وهدم وإتلاف ممتلكات باعتداءات نفذها الجيش والمستوطنون

- بتسيلم تطالب محكمة لاهاي بمنع ترحيل سكان مسافر يطا

- اشتية: إمكانية نقل السفارة البريطانية للقدس مناقض للقانون الدولي

- 2110 مستوطنين وسياح يهود يستبيحون الأقصى