  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

رئيس البرلمان العربي يؤكد محورية القضية الفلسطينية

الجمعة 07 أكتوبر 2022 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
رئيس البرلمان العربي يؤكد محورية القضية الفلسطينية



القاهرة/سما/

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، أهمية الجهود لإبراز قضية العرب والمسلمين الأولى والمركزية، القضية الفلسطينية، وطرحها في كافة المحافل الإقليمية والدوليةً وصولا لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وطالب العسومي، خلال استقباله نائبي دولة فلسطين الجدد لدى البرلمان فهمي الزعارير ومنى الخليلي، بمقر الأمانة العامة بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي بالضغط من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة.

وأكد موقف البرلمان العربي الثابت في دعم القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للعرب والمسلمين، مشيرا إلى أن البرلمان لن يدخر جهدا في سبيل تقديم كل التسهيلات والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وصولا إلى إقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين ونيل حقوقه المشروعة.

من جانبهما، أشاد الزعارير والخليلي بالدور الهام والداعم الذي يقوم به البرلمان للقضية الفلسطينية، وطرحها في المحافل الدولية كافة التي يشارك فيها.

كما أشادا بالجهود التي يقوم بها البرلمان من أجل نيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وثمنا جهود رئيس البرلمان العربي بالدفاع عن القضية الفلسطينية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

#البرلمان العربي #القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

بمشاركة جنين وثلاث عواصم عربية.. الجهاد الإسلامي تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ35

بايدن ينوي معاقبة الملك سلمان والسعودية لهذا السبب

الكابينت يفوض الحكومة الإسرائيلية بإدارة سيناريو تصعيد مع لبنان

غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد مقابل لبنان بعد رفض ملاحظاته

انخفاض في سعر صرف الدولار

بايدن : بوتين لم يكن يمزح.. ويحذر من خطر "نهاية العالم"

رقص مخل بالحياء في المولد النبوي بالقيروان يثير جدلا بتونس

الأخبار الرئيسية

Screenshot_13

يديعوت: "إسرائيل" قد تفتح عينيها على مفاجأة من الفلسطينيين في أكتوبر 2022

صحيفة عبرية تتوقع موعد بدء اختبار ضخ الغاز من حقل "كاريش"

عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

لبنان

إذاعة عبرية تكشف تفاصيل الخلافات بين لبنان وإسرائيل حول الحدود..

عرين

معاريف : الجيش والشاباك يجدان صعوبات في حل لغز "عرين الأسود"

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية