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عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية

الجمعة 07 أكتوبر 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الإصابات خلال مواجهات مع الاحتلال في الضفة الغربية



محافظات/سما/

اندلعت مواجهات متفرقة اليوم الجمعة، في عدد من المناطق بالضفة الغربية المحتلة إثر قمع قوات الاحتلال مسيرات أسبوعية مناهضة للاستيطان، فيما اعتقل 3 فتية في الخليل.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية والشلالة وبيت أمر في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وبحسب الهلال الأحمر، فإنه تم تسجيل 18 إصابة  حالات اختناق بالغاز إثر مواجهات مع جيش الاحتلال في جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس .

وتم تسجيل 13 إصابة بالرصاص المعدني جراء قمع الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية.

#اصابات #مواجهات

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