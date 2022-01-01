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عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

الجمعة 07 أكتوبر 2022 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى



القدس المحتلة/سما/

 أدى عشرات الآلاف صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم التشديدات والقيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وكثفت  قوات الاحتلال من انتشارها في شوارع المدينة المقدسة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في هوياتهم الشخصية، وفرضت تضييقات على المواطنين الوافدين إليه.

وكان آلاف المواطنين أدوا صلاة الفجر في المسجد الأقصى، رغم العراقيل والعوائق التي وضعتها قوات الاحتلال في أزقة البلدة القديمة، وذلك تلبية لدعوات من هيئات مقدسية لشد الرحال إلى المسجد وأداء الصلاة فيه.

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