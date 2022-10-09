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الاحتلال يعلن مواعيد فرض الإغلاق الشامل بسبب الأعياد اليهودية

الجمعة 07 أكتوبر 2022 02:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعلن مواعيد فرض الإغلاق الشامل بسبب الأعياد اليهودية



القدس المحتلة / سما /ضصثقئءؤر

 أعلنت سلطات الاحتلال، فرض إغلاق شامل على الضفة وإغلاق المعابر مع قطاع غزة يومي 9 و16 تشرين الأول الجاري بسبب الأعياد اليهودية.

وقال الجيش الإسرائيلي، إنه "بناء على توجيهات المستوى السياسي لن يتم فرض إغلاق شامل على منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية) خلال أيام الأسبوع بين عيد العرش اليهودي وعيد فرحة التوراة".

وأضاف بأنه "سيبدأ سريان الإغلاق في يوم الأحد 09.10.2022 الساعة 16:00 حيث سيتم رفعه في يوم الاثنين 10.10.2022 الساعة 23:59".

وتابع البيان: "كما سيتم فرض إغلاق شامل في يوم الأحد 16.10.2022 الساعة 16:00 ليتم رفعه في يوم الاثنين 17.10.2022, الساعة 23:59, بناء على تقييم الوضع".

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