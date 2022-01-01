المغرب : احتفال بتزامن عيدين للمسلمين واليهود بالعاصمة الرباط

القدس المحتلة / سما /

نظمت جمعيتا "شراكة" و"مغرب التعايش"(غير حكوميتان)، في وقت متأخر من ليلة الخميس، أمسية ثقافية تضمنت ندوة حول "العيش المشترك والمغرب المتنوع"، بالإضافة إلى حفل موسيقي جسد ثقافة التسامح بين الديانات الإبراهيمية.





وعبرت ألونا فيشر، القائمة بالأعمال بمكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب في تصريح لوكالة الأناضول، عن سعادتها البالغة للمشاركة في الأمسية كفرصة للاحتفاء بعيدين دينيين مهمين عند المغاربة المسلمين واليهود.

وتابعت القائمة بالاتصال في ذات التصريح أن مشاركتها تأتي في سياق عدة أنشطة تخللت سنتين بعد اعادة فتح مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب.

واعتبر فيصل مرجاني، الرئيس المؤسس لجمعية "مغرب التعايش" في تصريح لوكالة الأناضول، أن الأمسية جاءت من أجل "التقاط دلالات تزامن عيدين دينيين للمسلمين واليهود المغاربة وأبعاده المتعلقة بالتعايش المتميز بين مسلمي ويهود المغرب عبر التاريخ، من خلال الاحتفال بهاتين المناسبتين".

وقال مرجاني إن الأمسية جاءت على خلفية "الاحتفال بعيدين دينيين في يوم واحد، عيد المولد النبوي عند المسلمين، وعيد "السوكوت" لدى اليهود، عيدان ذا أهمية كبرى بالنسبة للمغاربة مسلمين كانوا أو يهودا".

وعيد المظال أو السوكوت، وهو العيد الثالث لدى اليهود، ويرمز لـ "الشتات الذي عاشه بنو إسرائيل في سيناء على مدى أربعين عاماً"، ويقوم اليهود الأرثوذكس بنصب عرائش في الشوارع بهذه المناسبة.

من جانبه، قال يوسف الازهري، رئيس جمعية "شراكة" في تصريح لوكالة الأناضول، إن الأمسية هي استمرار وتجسيد لعمل جمعيته على تعزيز الشراكة بين المغرب وإسرائيل في شتى المجالات.

وتابع الازهري ان التعاون ينبغي ان يشمل العلوم والتكنولوجيا، وكذا المقاولة، وكل الميادين ذات الاهتمام المشترك.