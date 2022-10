كاميرا تلتقط عبارة نابية لبايدن خلال جولة بفلوريدا (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة تلفظ فيها الرئيس الأمريكي بكلمة نابية، التقطها مايكروفون إحدى الكاميرات، خلال تفقده خسائر إعصار إيان بفلوريدا.



وكان بايدن مع عمدة شاطئ فورت مايرز في فلوريدا، راي مورفي، لحظة تلفظه بالعبارة النابية.



وخلال حديث جانبي، بين العمدة وبايدن، علق الأخير بالقول بصوت هامس: "لا أحد يستطيع (كلمة نابية) مع بايدن".





"No one f***s with a Biden."



الكلمة النابية التي استخدمها جعلت المقطع ينتشر.