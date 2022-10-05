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كاميرا تلتقط عبارة نابية لبايدن خلال جولة بفلوريدا (فيديو)

الجمعة 07 أكتوبر 2022 10:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاميرا تلتقط عبارة نابية لبايدن خلال جولة بفلوريدا (فيديو)



وكالات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطة تلفظ فيها الرئيس الأمريكي بكلمة نابية، التقطها مايكروفون إحدى الكاميرات، خلال تفقده خسائر إعصار إيان بفلوريدا.


وكان بايدن مع عمدة شاطئ فورت مايرز في فلوريدا، راي مورفي، لحظة تلفظه بالعبارة النابية.

وخلال حديث جانبي، بين العمدة وبايدن، علق الأخير بالقول بصوت هامس: "لا أحد يستطيع (كلمة نابية) مع بايدن".

يذكر أن منطقة فورت مايرز شهدت دمارا كارثيا خلفه إعصار إيان الذي اجتاح ولاية فلوريدا الأمريكية، مطلع الأسبوع الجاري.

وتظهر لقطات فيديو أسطح المنازل التي اقتلعت وترامت بشكل عشوائي، والأشجار المقتلعة من أرضها والكثير من المشاهد التي تظهر قوة الإعصار الذي ضرب المنطقة.

وقامت قوات الإنقاذ وخفر السواحل الأمريكي، بإجلاء الكثير من السكان في المنطقة، نتيجة الدمار الواسع الذي خلفه الإعصار.

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