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بايدن : بوتين لم يكن يمزح.. ويحذر من خطر "نهاية العالم"

الجمعة 07 أكتوبر 2022 08:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بايدن : بوتين لم يكن يمزح.. ويحذر من خطر "نهاية العالم"



وكالات

حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا تعرض البشرية لخطر "نهاية العالم".

وأشار إلى أن هذا الخطر حقيقي للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في منتصف الحرب الباردة. 

وقال في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: "لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية" في العام 1962.

وأثارت أزمة الصواريخ في كوبا من 14 إلى 28 تشرين الأوّل/ أكتوبر 1962، مخاوف من اندلاع حرب نوويّة. وحينها، كشفت صور التقطتها طائرة تجسّس أمريكيّة وجود منصّات إطلاق صواريخ سوفياتيّة في كوبا حليفة موسكو، تطال الشواطئ الأمريكيّة، وفق رواية واشنطن.
 

واعتبر أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين "لم يكن يمزح" عندما أطلق تلك التهديدات. 

وكان بوتين قال في خطاب قبل أسبوعين لمواطنيه، بثه التلفزيون الروسي، إنه على استعداد لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن روسيا.

وخلال خطابه، رد بوتين على ما أسماه "الابتزاز النووي" الأوروبي، وقال إن "روسيا تتعرض لتهديدات بالسلاح النووي، ولدينا أسلحة دمار شامل مضادة للأسلحة الغربية".

وأكد بوتين، في خطاب بثه التلفزيون الروسي، أنه "إذا تعرضت وحدة أراضينا للتهديد، سنستخدم كل الوسائل المتاحة، وهذا ليس خداعا".

وسبق أيضا أن كرر نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، دميتري ميدفيديف، تهديدات الرئيس بوتين، بإمكانية اللجوء للسلاح النووي إذا شعرت بلاده بالخطر.

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