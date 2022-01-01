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استطلاع: فرص نتنياهو تتزايد في إمكانية تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة

الجمعة 07 أكتوبر 2022 08:33 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاع: فرص نتنياهو تتزايد في إمكانية تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة



القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن الكتلة اليمينية بقيادة زعيم المعارضة بنيامين نتنياهو قادرة لأول مرة منذ 4 أشهر على أن تصل إلى 61 مقعدًا في حال جرت انتخابات الكنيست في الوقت الحالي، وهي التي ستجري في الأول من نوفمبر/ تشرين ثاني المقبل.

وبحسب الاستطلاع - كما ورد في صحيفة معاريف العبرية - فإنه لأول مرة منذ يوليو/ تموز، تحصد الكتلة اليمينية إمكانية الحصول على مثل هذه المقاعد التي تمكنها من تشكيل حكومة بدون أي معيقات.

ووفقًا للاستطلاع، فإن الليكود بإمكانه أن يحصد 32 مقعدًا، في حين أن حزب هناك مستقبل بزعامة يائير لابيد سيصل إلى 23 بتراجع مقعد عن آخر استطلاع، ويصل تحالف الصهيوينة الدينية ما بين المتطرفين بتسلئيل سموتريتش وإيتامار بن غفير، إلى 14 مقعدًا بدلًا من 13 في الاستطلاع الأخير، و "المعسكر الوطني" بتحالف بيني غانتس وجدعون ساعر إلى 12 بتراجع مقعد عن آخر استطلاع.

فيما تحافظ أحزاب الحريديم على الاستقرار في أصواتها المحتملة، بـ 8 إلى شاس، و7 إلى يهدوت هتوراة.

بينما يصل حزب إسرائيل بيتنا بزعامة أفيغدور ليبرمان إلى 6.

وتبقى الأحزاب اليسارية بدون أي تغييرات، بـ 5 مقاعد، لكل من العمل وميرتس.

ويحصد تحالف المشتركة، على 4 مقاعد، و 4 للموحدة، فيما سيكون البيت اليهودي بقيادة إيليت شاكيد بدون أن يصل لنسبة الحسم.

وبهذا الاستطلاع يظهر أن الكتلة اليمينية بزعامة نتنياهو ستصل إلى 61 مقعدًا بدلًا من 59 كما ظهر في آخر استطلاع، وتضعف كتلة الوسط واليسار إلى 55 بدلًا من 57، ويبقى الحسم للكتلة العربية المشتركة بـ 4 مقاعد، لتعاود وتكون "بيضة القبان".

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