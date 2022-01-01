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جريمة قتل في اللد

الجمعة 07 أكتوبر 2022 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جريمة قتل في اللد



القدس المحتلة / سما /

قُتِل الشاب علاء الصح (32 عاما) إثر تعرّضه لإطلاق نار في جريمة ارتُكِبت في مدينة اللد، الليلة الماضية.

وكانت طواقم طبية من مؤسسة "نجمة داود الحمراء" قد قدمت العلاج الأولي للشاب ونقلته، على وجه السرعة، بسيارة العلاج المكثف إلى مستشفى "شمير - أساف هروفيه" في تل أبيب، لاستكمال العلاج، إلا أن الأطباء أقروا وفاته بعد محاولات عدة لإنقاذ حياته.

وفتحت الشرطة، الليلة الماضية، تحقيقا في ملابسات جريمة إطلاق النار في اللد وقتل الشاب من سكان المدينة.

ووفقا للشرطة فإنها تلقت بلاغا عن إصابة شاب من اللد بجروح بالغة الخطورة، أعلن عن وفاته متأثرا بها ليلا.

وجمعت الشرطة الأدلة من مكان الجريمة لتحديد مكان المشتبه بهم، ولم تبلغ عن اعتقال مشتبهين، وقالت إن "الخلفية على ما يبدو إجرامية".

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