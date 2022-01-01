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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية

الجمعة 07 أكتوبر 2022 08:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة الغربية



رام الله / سما /

- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الجمعة، حملة اعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال داهمت بلدة تقوع شرق بيت لحم، واعتقلت أمين سر حركة "فتح" بالبلدة محمد البدن، وشقيقه فادي، بعد اقتحام منزليهما.

وداهمت تلك القوات العديد من منازل المواطنين الذين تم إخضاعهم للتحقيق الميداني.

 وفي نابلس، اعتقل الشاب عماد اسليم من سكان منطقة سما عقب اقتحام منزل عائلته.

وفي جنين، اعتقل الشاب عبدالرحمن حسن صبح، في أعقاب اقتحام قوات الاحتلال لمنزله في بلدة برقين جنوب جنين.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة مناطق من الضفة الغربية، وقامت بتفتيش العديد من المنازل والعبث بمحتوياتها.

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