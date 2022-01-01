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الطقس: اجواء خريفية وانخفاض على الحرارة لتصبح ادنى من معدلها بدرجتين

الجمعة 07 أكتوبر 2022 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: اجواء خريفية وانخفاض على الحرارة لتصبح ادنى من معدلها بدرجتين



تسود البلاد اليوم الجمعة جواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا وباردا في المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

غدا السبت، تكون الأجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ، و يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، ويتوقع سقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج .

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