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الكابينت يفوض الحكومة الإسرائيلية بإدارة سيناريو تصعيد مع لبنان

الخميس 06 أكتوبر 2022 10:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكابينت يفوض الحكومة الإسرائيلية بإدارة سيناريو تصعيد مع لبنان



القدس المحتلة / سما /

 أكدت القناة 12 العبرية  أن اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" فوض حكومة الاحتلال بإدارة سيناريو تصعيد مع لبنان.

ونقلت القناة العبرية أن "الكابينت فوض رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد ونائبه نفتالي بينيت ووزير الأمن بني غانتس بإدارة سيناريو تصعيد في الشمال حتى من دون اجتماع آخر للوزراء.

وأوضحت القناة العبرية أن اجتماع الكابينت انتهى بعد انعقاد استمر 4 ساعات.

في غضون ذلك ذكرت قناة كان العبرية عن مسؤول أمني قوله إن "احتمالية التصعيد في الشمال زادت بسبب الخلافات في المفاوضات مع لبنان".

وفي وقت سابق، أمر وزير الأمن الإسرائيلي بني غانتس، الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لتصعيد أمني مع لبنان في ضوء التوتر بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

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