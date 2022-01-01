  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد مقابل لبنان بعد رفض ملاحظاته

الخميس 06 أكتوبر 2022 07:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يوعز للجيش بالاستعداد لتصعيد مقابل لبنان بعد رفض ملاحظاته



القدس المحتلة / سما /

أوعز وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، ، للجيش بالاستعداد لتصعيد محتمل مقابل لبنان، بعدما أعلنت إسرائيل رفضها لملاحظات قدمتها لبنان لمسودة اتفاق ترسيم الحدود البحرية، وكذلك استعداد لبدء إسرائيل باستخراج الغاز من منصة "كاريش" من دون علاقة باتفاق ترسيم الحدود.

وكان أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، قد أعلن مؤخرا أنه ليس بإمكان إسرائيل استخراج الغاز من البحر المتوسط فيما يُحرم لبنان من ذلك، بسبب عدم التوصل لاتفاق ترسيم حدود بحرية.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، اليوم، أن ملاحظات بيروت على مسودة اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي. وفي إسرائيل، قال مصدر سياسي رفيع إن احتمال التوقيع على الاتفاق قبل انتخابات الكنيست، مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، هو احتمال ضئيل.

وجاء ذلك في بيان للرئاسة عقب اجتماع الرئيس اللبناني، ميشال عون، في قصر بعبدا في بيروت، مع وزير الدفاع، موريس سليم.

ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، فإن اجتماعا عقده عون مع وزير الدفاع، موريس سليم، اليوم، تناول "آخر المعطيات المتصلة بالمفاوضات الجارية لترسيم الحدود البحرية الجنوبية في ضوء الملاحظات التي وضعها الجانب اللبناني على العرض الذي قدمه الوسيط الأميركي، آموس هوكستين".

وأضاف البيان أن "هذه الملاحظات تضمن حقوق لبنان في التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المحددة في المنطقة الاقتصادية الخالصة"، لافتا إلى أن "الملاحظات تمنع أي تفسيرات لا تنطبق على الإطار الذي حدده لبنان لعملية الترسيم خلال المفاوضات التي استمرت أشهرا".

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإنه "عندما تلقت إسرائيل مسودة الاتفاق، أبلغت هوكستين بأنها موافقة. وأوضحت إسرائيل لهوكستين أيضا أنه إذا قدم اللبنانيون ملاحظات جوهرية فلن نتمكن من التوصل لاتفاق. وعلم هوكستين بذلك مسبقا، كما أن اللبنانيين علموا مسبقا بموقف إسرائيل. واعتقدوا في إسرائيل أن الاتفاق جلب أمورا جيدة جدا لإسرائيل وأنه يستجيب لكافة مطالبها الأمنية والاقتصادية".

الأكثر قراءة اليوم

من هو المطارد سلمان عمران ؟

شاهد: الإعلام العبري ينشر مشاهد جديدة من عملية اغتيال النابلسي

مقتل شاب وفتاة في جنين والعثور على جثة آخر في الخليل

بالفيديو: مشاهد من عملية "عوفرا" التي أصيب فيها شرطي إسرائيلي

"هذا هلس".. السعودية توضح حقيقة التكهنات عن تداعيات قرار "أوبك +" (فيديو)

التنمية بغزة تكشف حقيقة حجب مخصصات الشؤون الاجتماعية عن بعض الأسر

أسعار صرف العملات

الأخبار الرئيسية

10A2FDC7-224C-4CAB-AB91-BE607E9C06DA

بمشاركة جنين وثلاث عواصم عربية.. الجهاد الإسلامي تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ35

النخالة : العدو يريد غزة دولة الشعب الفلسطيني ولن تسمح بان تكون محايدة عندما يستهدف الاقصى والضفة

إسرائيل : إمكانية التصعيد مع لبنان حاضرة ومستعدون لكل السيناريوهات

قطع رأسه .. الشرطة تكشف تفاصيل الجريمة المرعبة التي وقعت في الخليل أمس

جملة من المطالب الفلسطينية وضعها الشيخ أمام المسؤولين الأميركيين وهي كالتالي ..

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية