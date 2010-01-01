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تركيا تعيّن شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لها في إسرائيل

الخميس 06 أكتوبر 2022 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تعيّن شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لها في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

أعلنت تركيا،  تعيين شاكر أوزقان طورونلر سفيرا لها لدى إسرائيل، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

جاء ذلك خلال إبلاغ وزير الخارجية، مولود تشاووش أوغلو، بعض السفراء بمهامهم الجديدة في السفارات والممثليات الدائمة لتركيا.

وسبق أن شغل طورونلر منصب القنصل العام التركي في القدس من 2010 إلى 2014، وسفير أنقرة لدى نيودلهي بين كانون الثاني/ يناير 2017، وأيار/ مايو 2021.

وفي الثاني من الشهر الجاري، صادقت الحكومة الإسرائيلية على تعيين إيريت ليليان، سفيرة لدى تركيا، وذلك في أول تعيين من نوعه منذ العام 2018، وذلك بحسب بيان مقتضب صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية.

وأفادت "الأناضول" نقلا عن مصادر دبلوماسية، بأن نائب وزير الخارجية، سادات أونال، سيتولى منصب الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة.

وكذلك تم تعيين نائب تشاووش أوغلو، فاروق قايماقجي ممثلا دائما لتركيا لدى الاتحاد الأوروبي، والدبلوماسي ذكي لفينت غومركجي ممثلا لأنقرة لدى حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وسيتولى قوراي إرتاش منصب السفير التركي لدى العاصمة البريطانية لندن، بينما تم تعيين تشاغاتاي أرجيس سفيرا لتركيا لدى اليونان.

وتم تعيين أردم أوزان سفيرا لتركيا بالعاصمة الأردنية عمان، فيما تولى حجابي قيرلانغيتش منصب السفير التركي لدى إيران.

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