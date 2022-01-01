"العاروري" : تعاظم الجهاد الإسلامي هو تعاظم لمقاومة الشعب الفلسطيني

غزة/ سما /

قال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروي، مساء اليوم الخميس، إن تعاظم حركة الجهاد الإسلامي هو تعاظم لمقاومة الشعب الفلسطيني.

وأضاف العاروي في كلمة له خلال مهرجان انطلاقة الجهاد الإسلامي الـ35، تابعتها "وكالة سند للأنباء"، إن حركتا حماس والجهاد الإسلامي وحدة واحدة ومتفقون في رؤيتنا السياسية ووسائل الكفاح.

وشدد على الاتفاق مع حركة الجهاد الإسلامي على مركزية القضية الفلسطينية، مضيفا "إن حدث خلافات نتجاوزها فورًا، ونشعر أننا شيء واحد".

وأشاد العاروري، بتصاعد المقاومة في الضفة الغربية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني ينشد الحرية والاستقلال والكرامة.

وقال العاروري، إن انطلاقة الجهاد الإسلامي كانت استجابة طبيعية وشرعية وضرورة وطنية في مواجهة الاحتلال والعدوان، مضيفاً " الجهاد الإسلامي حركة ثابتة تسير في الطريق الصحيح لم تغير أو تبدل في مسارها

وفيما يلي مقتطفات من كلمة العاروري :-

القيادي العاروري: تحية لأمهات الشهداء وزوجات وأبناء الشهداء أنتم الذين تتقى بكم المكاره ويستبشر بهم النصر

القيادي العاروري: نوجه أعظم التحية لشهدائنا الأبرار وأمهات الشهداء

العاروري: من البشريات العظيمة تصاعد المقاومة في الضفة الغربية فشعبنا ينشد الحرية والاستقلال والكرامة

العاروري: غرفة العمليات المشتركة تزداد فعالية يوم بعد يوم لنعمل كجيش واحد ضمن سياسة متفق عليها

القيادي العاروري: غرفة العمليات المشتركة تزداد فعالية يوم بعد يوم لنعمل كجيش واحد ضمن سياسة متفق عليها

العاروري: القائد النخالة أخ مجاهد منذ مطلع شبابه نعمل معه قلبًا وقالبًا ويدًا بيد ونتعاون مع بعض في كل شيء