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الجهاد الإسلامي تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ35 اليوم تحت شعار "قتالنا ماضِ حتى القدس"

الخميس 06 أكتوبر 2022 04:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الإسلامي تُحيي ذكرى انطلاقتها الـ35 اليوم تحت شعار "قتالنا ماضِ حتى القدس"



غزة/ سما /

بشعار "قتالنا ماضِ حتى القدس" ..تحتفي حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والشتات اليوم الخميس بذكرى انطلاقتها الـ"خامسة والثلاثين" بمهرجان وطني كبير تقيمه في عدة ساحات داخل فلسطين وخارجها .

و بدأ الآلاف من أبناء شعبنا، مساء اليوم الخميس، بالتوافد للمشاركة في مهرجان إحياء الذكرى الـ35 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، تحت عنوان "قتالنا ماض حتى القدس"، والذي تقيمه الحركة بالتزامن في الساحات الخمس لمحور المقاومة.

و أكد أحمد بركة ممثل حركة الجهاد الإسلامي في اليمن،  أن الجهاد الإسلامي، حركة إسلامية الإسلام منطلقها وفلسطين هدفها والجهاد طريقها، فهي حركة وطنية بمرجعية إسلامية.

وشدد بركة خلال كلمة له في المهرجان المركزي الذي يقام في اليمن في الذكرى 35 لانطلاقة حركة الجهاد الإسلامي على أن الجهاد الإسلامي كانت إضافة هامة لتاريخ شعبنا وإضافة نوعية .

وأشار إلى أن حركة الجهاد الإسلامي دمجت بين الايمان والوعي والثورية، لافتاً إلى مناقب الشهيد المؤسس فتحي الشقاقي.

وشدد على أن الانطلاقة الجهادية تختصر مسيرة طويلة من الشهداء والجرحى والأسرى والمرابطين على ارض الوطن، حيث تطورت عمليات الجهاد الإسلامي ، من العمليات الاستشهادية وصولاً للصواريخ التي وصلت للأراضي المحتلة.

وأكد أن الحركة وقفت مع المقاومة في فلسطين .

ولفت إلى أن اليمن يتعرض لأبشع عدوان نفسه مايحدث على ارض فلسطين من عدوان صهيوني على كل مقدس.

يتبع ..

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