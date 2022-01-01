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حماس تعلن أسماء وفدها الذي سيشارك في الحوار الفلسطيني في الجزائر

الخميس 06 أكتوبر 2022 02:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلن أسماء وفدها الذي سيشارك في الحوار الفلسطيني في الجزائر



غزة/ سما /

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بعد ظهر اليوم الخميس أن وفدها إلى الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب في الجزائر سيكون برئاسة رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية.

وفيما يلي نص بيان حماس بخصوص دعوة الجزائر إلى حماس للمشاركة في حوار ستستضيفه في مسعى لإنجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية.

بسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

نرحّب بدعوة جمهورية الجزائر الشقيقة وجهودها لإنجاز المصالحة الوطنية، ونؤكّد حرصنا وجاهزيتنا لإنجاحها

تلقت حركة المقاومة الإسلامية ( حماس ) دعوة رسمية كريمة من جمهورية الجزائر الشقيقة للمشاركة في الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب.

ترحّب قيادة الحركة بهذه الدعوة، وتؤكّد جاهزيتها للعمل بكل قوّة وبأعلى درجات المسؤولية الوطنية لإنجاح الجهود الجزائرية في إنجاز الوحدة الوطنية وترتيب البيت الفلسطيني؛ ترتيباً كاملاً وشاملاً على أسس وطنية صحيحة، تحقّق أهداف شعبنا في الحريَّة والاستقلال وطرد الاحتلال.

سيترأس وفد الحركة إلى الجزائر الأخ المجاهد إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة وبعضوية الإخوة المجاهدين أعضاء المكتب السياسي د. خليل الحية، و د. ماهر صلاح، و أ. حسام بدران.

ندعو الجميع إلى التسلّح بالعزيمة والإرادة لإنجاح الجهود الجزائرية المقدّرة في دعم صمود شعبنا وقضيته العادلة.

حسام بدران

رئيس مكتب العلاقات الوطنية

حركة المقاومة الإسلامية - حماس

الخميس 10 ربيع أول 1444 هـ

الموافق 6 تشرين أول/ أكتوبر 2022م

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