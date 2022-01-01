إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

نابلس / سما /

أصيب عشرات المواطنين، اليوم الخميس، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة سبسطية شمال نابلس.

وأفاد رئيس بلدية سبسطية محمد عازم ، بأن مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال التي داهمت البلدة لتأمين اقتحام المستوطنين للمنطقة الأثرية في البلدة، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وأشار عازم إلى أن أكثر من 200 مستوطن اقتحموا الموقع الأثري بحراسة مشددة من جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن الجيش كان قد أغلق الموقع منذ ساعات الصباح، ومنع الموطنين من الدخول إليه كما أجبر أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.