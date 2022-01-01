  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

العالول يطلع سفيرة سويسرا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

الخميس 06 أكتوبر 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن-ليز هينين، على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تشهده من جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وتطرق العالول خلال لقائه السفيرة هينين في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، للإعدامات الميدانية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وكان آخرها الجريمة التي حصلت بالقرب من مخيم الجلزون وما سبقها في مخيم جنين ونابلس والعديد من المدن والقرى الفلسطينية.

وتحدث عما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص من انتهاكات مستمرة، مؤكدا رفض شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه السياسية ومكوناته الاجتماعية والدينية لكل ما تحاول آلة القتل والنهب والسلب الاحتلالية فرضه على شعبنا وأرضه.

من ناحيتها، أعربت السفيرة هينين عن دعمها لدولة فلسطين، وللشعب الفلسطيني، بما يتضمن ذلك رعايتها للعديد من المشاريع التدريبية للشباب، كذلك دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".

#محمود العالول #سويسرا #الاحتلال #فلسطين

الأكثر قراءة اليوم

غضب فلسطيني واسع بعد تصريحات محافظ نابلس عن أمهات الشهداء.. والأخير يعتذر

من هو المطارد سلمان عمران ؟

مقتل شاب وفتاة في جنين والعثور على جثة آخر في الخليل

بالفيديو: مشاهد من عملية "عوفرا" التي أصيب فيها شرطي إسرائيلي

"هذا هلس".. السعودية توضح حقيقة التكهنات عن تداعيات قرار "أوبك +" (فيديو)

بالفيديو: شهيد وإصابات برصاص الاحتلال في اشتباك مسلح قرب نابلس

بالفيديو: قوات الاحتلال تعتقل المقاوم سلمان عمران عقب حصار منزله في نابلس

الأخبار الرئيسية

إسرائيل : إمكانية التصعيد مع لبنان حاضرة ومستعدون لكل السيناريوهات

قطع رأسه .. الشرطة تكشف تفاصيل الجريمة المرعبة التي وقعت في الخليل أمس

جملة من المطالب الفلسطينية وضعها الشيخ أمام المسؤولين الأميركيين وهي كالتالي ..

هكذا قتل كلب "اليمام".. شاهد: الإعلام العبري ينشر مشاهد جديدة من عملية اغتيال النابلسي

غاز

إسرائيل تُهدد: إذا شدد اللبنانيون الشروط لن يكون هناك اتفاق.. و اجتماع حاسم لـ”الكابينت”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية