العالول يطلع سفيرة سويسرا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا

رام الله / سما /

أطلع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، ممثلة سويسرا لدى دولة فلسطين آن-ليز هينين، على الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تشهده من جرائم متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وتطرق العالول خلال لقائه السفيرة هينين في مكتبه بمدينة رام الله، اليوم الخميس، للإعدامات الميدانية المتواصلة التي ينفذها جيش الاحتلال بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وكان آخرها الجريمة التي حصلت بالقرب من مخيم الجلزون وما سبقها في مخيم جنين ونابلس والعديد من المدن والقرى الفلسطينية.

وتحدث عما تتعرض له المقدسات المسيحية والإسلامية في القدس المحتلة بشكل عام، والمسجد الأقصى بشكل خاص من انتهاكات مستمرة، مؤكدا رفض شعبنا الفلسطيني بكل أطيافه السياسية ومكوناته الاجتماعية والدينية لكل ما تحاول آلة القتل والنهب والسلب الاحتلالية فرضه على شعبنا وأرضه.

من ناحيتها، أعربت السفيرة هينين عن دعمها لدولة فلسطين، وللشعب الفلسطيني، بما يتضمن ذلك رعايتها للعديد من المشاريع التدريبية للشباب، كذلك دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا".