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ميزة جديدة من "واتساب" تسد ثغرة الخصوصية

الخميس 06 أكتوبر 2022 01:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميزة جديدة من "واتساب" تسد ثغرة الخصوصية



وكالات / سما /

يعمل تطبيق التواصل الفوري "واتساب" على تطوير ميزة جديدة تمنع المستخدمين من أخذ لقطة شاشة (screenshot) لبعض المحادثات.

ويسعى "واتساب" من وراء هذه الميزة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين فيه.

وتعمل الخاصية الجديدة على حظر أخذ لقطة الشاشة للفيديوهات والصور التي يرسلها المستخدمون بصيغة "View Once"، أو "مشاهدة لمرة واحدة".

وقال موقع "WaBetaInfo" الذي يتابع أخبار تطبيق "واتساب" أولا بأول أن تطبيق التواصل الفوري الذي يستخدمه أكثر من ملياري إنسان، إنه يعمل على نسخة جديدة تتضمن هذه الميزة.

وأضاف أن إمكانية استخدام هذه الميزة موجودة بالفعل لدى بعض مختبري الإصدار التجريبي.

وكان "واتساب" أطلق في وقت سابق من العام الجاري ميزة مشاهدة الصور والفيديوهات لمرة واحدة، فتختفي بمجرد رؤيتها من جانب المُستقبِل.

وسعى تطبيق التواصل الفوري من وراء هذه الخدمة إلى تعزيز خصوصية المستخدمين، لكنها كانت تحتوي على ثغرة واحدة هي إمكانية أخذ لقطة منها.

لكن الميزة الجديدة، التي لا يعرف متى ستدخل حيز التنفيذ، تحاول سد هذه الثغرة.

#واتساب #الخصوصية #ميزة

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