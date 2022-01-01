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الخارجية: نتابع حادث غرق المركبين قبالة السواحل اليونانية

الخميس 06 أكتوبر 2022 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: نتابع حادث غرق المركبين قبالة السواحل اليونانية



رام الله / سما /

قالت وزير الخارجية والمغتربين، إنها تتابع باهتمام حادث غرق مركبين قبالة السواحل اليونانية كان على متنهما عشرات المهاجرين.

وأكد المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين السفير أحمد الديك، أن سفارة دولة فلسطين لدى اليونان تتابع هذه القضية مع السلطات اليونانية المختصة لمعرفة ما إذا كان على متن المركبين مواطنين فلسطينيين، حتى يتنسى لها القيام بواجباتها تجاه مواطنينا وذويهم كالمعتاد، علماً بأن جنسية المهاجرين غير معروفة حتى الآن.

وأشار إلى أن الوزارة ستعلن عن اية معلومات تتوفر لديها بهذا الخصوص.

#وزارة الخارجية #السواحل اليونانية

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