الاحتلال يحتجز ثلاثة طلاب في المنطقة الجنوبية من الخليل

الخليل / سما /

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة طلاب من مدرسة قلقس الأساسية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وأوضحت رئيسة قسم ضبط الأداء المدرسي في تربية الخليل منى الحداد، أن قوات الاحتلال احتجزت ثلاثة طلاب من مدرسة قلقس الأساسية للبنين، تتراوح أعمارهم بين 12 عاما و14 عاما، في حرم المدرسة، وحققت معهم ميدانيا وصورتهم، بذريعة الاشتباه بالقائهم الحجارة على الجيش.

يشار إلى أن اعتداءات يومية تجرى بحق الطلبة في المنطقة الجنوبية من الخليل، ويتعرض الطلبة إلى الاختناق بالغاز السام، والاعتداء عليهم بالضرب كما حدث قبل يومين مع طلاب مدرسة طارق بني زياد، وفي محيط الحرم الابراهيمي الشريف، أثناء مغادرتهم نحو منازلهم.