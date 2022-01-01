الاحتلال يُمدد توقيف المعتقلين الجريحين غوادرة لـ7 أيام

رام الله / سما /

مددت محكمة الاحتلال اليوم الخميس، توقيف المعتقلين الجريحين محمد ماهر السعيد غوادرة (17 عاماً)، ومحمد وليد السعيد غوادرة (22 عاماً) من مخيم جنين، لسبعة أيام، بذريعة استكمال التحقيق معهما.

وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان صحفي اليوم الخميس، أن هذه المرة الرابعة التي تقوم فيها سلطات الاحتلال بتمديد توقيف المعتقلين غوادرة دون صدور أحكام بحقهما، وفي كل مرة تُعقد جلسة المحاكمة غيابياً دون حضور الفتية نظراً لصعوبة أوضاعهما الصحية.

وأضافت أن المعتقلين غوادرة يقبعان بمستشفى "تل هشومير" بأوضاع صحية مقلقة وخطيرة، نتيجة للحروق الشديدة التي أُصيبا بها خلال عملية اعتقالهما، ويمكثان بقسم العناية المكثفة تحت أجهزة التنفس الاصطناعي والتخدير، وكلاهما خضعا لعمليات جراحية خلال الفترة الماضية، وهما بحاجة لرعاية صحية حثيثة.

وأعربت الهيئة عن قلقها على مصير وحياة الفتيين غوادرة، مطالبة المؤسسات الانسانية والقانونية لا سيما اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمتابعة أوضاعهما الصحية والتأكد من حصولهما على العلاج تجنباً لتفاقم حالتهما ووصولها لمرحلة أصعب.

يذكر بأن الفتيين غوادرة جرى اعتقالهما في الرابع من أيلول/سبتمبر الماضي، وتتهما سلطات الاحتلال بتنفيذ عملية إطلاق نار في منطقة الأغوار.