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تعزيز قوي لخدمات رفح بدءا من الجولة السادسة للدوري

الخميس 06 أكتوبر 2022 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعزيز قوي لخدمات رفح بدءا من الجولة السادسة للدوري



غزة / سما /

أكد خدمات رفح ظهور لاعبه الجديد هلال غواش مع الفريق, استعدادا للجولات القادمة من دوري الدرجة الممتازة بقطاع غزة.

وذكر خدمات رفح أن اتحاد القدم وافق على قيد الظهير الأيمن غواش ضمن صفوفه من جديد, بعدما عاد مؤخرا من جمهورية مصر العربية, دون انضمامه للترسانة المصري.

وأضحى من المتوقع ظهور اللاعب مع "الأخضر" الرفحي في الجولة السادسة, لا سيما أنه بحاجة للراحة عدة أيام قبل الانتظام في التدريبات.

يشار إلى أن خدمات رفح يتصدر ترتيب دوري الممتازة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات, بفارق الأهداف أمام اتحاد الشجاعية, وسيلعب مع شباب الزوايدة في الجولة الخامسة, وخدمات النصيرات في السادسة.

#خدمات رفح

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