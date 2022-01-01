فيديو.. "العميد" يحقق فوزه الأول على الزوايدة في مباراة جدلية

غزة / سما /

حقق غزة الرياضي فوزاً صعباً على شباب الزوايدة (2-0) في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين في ختام الجولة الرابعة من الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة حالة جدلية بعد احتساب الحكم هلال شبات ركلة جزاء لغزة الرياضي مع طرد مباشر لمدافع الزوايدة علي أبو مصطفى في الدقيقة (50) ليعترض الزوايدة على القرار.

واستدعى الحكم الرابع فايز عمران حكم الساحة ليلغي الحكم البطاقة الحمراء ويحولها لصفراء ويصر على احتساب ركلة الجزاء التي سجل ربحي اشتيوي الهدف الأول، قبل أن يضيف معتز الحوراني الهدف الثاني في الدقيقة (96).

ورفع الفوز رصيد غزة الرياضي عند(4) نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد الزوايدة عند (3) نقاط في المركز التاسع.