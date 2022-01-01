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هنية يشيد بمواقف دولة الكويت الداعمة لفلسطين

الخميس 06 أكتوبر 2022 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
هنية يشيد بمواقف دولة الكويت الداعمة لفلسطين



الكويت / سما /

أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، بمواقف دولة الكويت الداعمة للشعب الفلسطيني، والمساندة لحقوقه المشروعة في أرضه ومقدساته.

جاء ذلك خلال لقاء هنية مع د. عبد الله المعتوق رئيس مجلس إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، ومستشار الديوان الأميري في دولة الكويت والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وعبر هنية عن تقديره للمواقف الأصيلة لدولة الكويت وتقديم نماذج مشرفة للتضامن العربي ونصرة فلسطين، واستعرض أوضاع الشباب والرياضيين في فلسطين وحجم المعاناة في ظل ممارسات الاحتلال.

وأكد على أهمية دعم الأشقاء وتنفيذ برامج ومشاريع تعزز صمود الشباب الفلسطيني، كما تناول بعض الاحتياجات ضمن رؤية متكاملة لدعم الشباب والرياضيين.

من جانبه أكد الدكتور المعتوق ان دعم فلسطين واجب وضمن توجيهات القيادة بالكويت، وأوضح أهمية دعم الشباب الفلسطيني والوقوف معهم من خلال البرامج المتعددة للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية.

#عبد السلام هنية #الكويت

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