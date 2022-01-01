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لاعب جديد مهدد بالغياب عن كأس العالم

الخميس 06 أكتوبر 2022 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
لاعب جديد مهدد بالغياب عن كأس العالم



وكالات / سما /

أصبح مكان مدافع فريق مانشستر سيتي، في قائمة المنتخب الإنجليزي المشاركة بكأس العالم "قطر 2022"، في خطر، خصوصا أن اللاعب سيغيب عن المباريات لفترة بسبب إصابة في البطن.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا"، أن كايل ووكر غاب عن المباراة التي فاز بها مانشستر سيتي (5-0) أمام كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا، أمس الأربعاء.

وقال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، عقب المباراة، إنه غير قادر على تحديد الفترة الزمنية التي سيغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 32 عاما، مع تبقي 6 أسابيع فقط على انطلاق منافسات بطولة كأس العالم.

وأضاف جوارديولا: "إنها إصابة في البطن وسيغيب لفترة. لا أعلم المدة. لا يمكنني قول أي شيء آخر".

وأكد: "كايل سيغيب لفترة. يجب أن نتحدث مع الأطباء. نتمنى أن يعود (قبل كأس العام) مثل كالفين فيليبس. أعلم أهمية كأس العالم بالنسبة للاعبين ولكن بصراحة لا أعلم حاليا".

#كأس العالم #كايل ووكر #مانشستر سيتي

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